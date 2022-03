Initiation Gratuite & Découverte du Tango Argentin Salle Léo Lagrange Loos Catégories d’évènement: Loos

Salle Léo Lagrange, le vendredi 15 avril à 19:30

Novices, débutants, entre ami(e)s, ou en couple, laissez-vous tenter par le Tango ….. Nan & Martial, deux danseurs passionnés vous proposent une immersion gratuite dans le monde du Tango Argentin. Quand et Ou ? Le Vendredi 15 Avril à 19h30 à la Salle Léo-Lagrange , 4 rue Jean Zay à Loos-lez-Lille. Sourires, et bonne humeur seront au rendez-vous. Café, thé, boisson et petite collation offerte. Renseignements Tel : 06.61.10.39.90 Site : [https://www.bailemostango.fr](https://www.bailemostango.fr) Abrazo à tous

