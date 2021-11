Initiation gratuite aux gestes qui sauvent Cour Oasis Alviset, 17 novembre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le mercredi 17 novembre 2021

de 14h30 à 16h30

gratuit

L’UFOLEP et la Fédération de Paris de la Ligue de l’enseignement vous d’apprendre les gestes de premiers secours lors d’un moment convivial !

La première fédération affinitaire multisports de France, l’UFOLEP, vous convie à un atelier d’initiation aux gestes de premiers secours.

Adolescents, formez-vous en deux heures aux gestes simples qui peuvent sauver une vie et découvrez les techniques pour porter secours à une personne à tout moment et en tous lieux. Vous apprendrez auprès des formateurs de l’UFOLEP les bons réflexes et les comportements à adopter face aux différentes situations d’urgence (blessures, arrêt cardiaque, étouffement…) et identifierez ceux à éviter. Vous aurez également la possibilité de vous mettre en situation grâce au matériel dont vous disposerez !

L’atelier proposé s’adresse à 15 adolescents maximum. Nous vous demandons donc de bien vouloir vous inscrire en utilisant ce site. L’atelier est accessible aux adolescents de plus de 10 ans. Les adolescents de moins de 12 ans doivent être accompagnés par un adulte.

Plus d’informations sur l’UFOLEP : https://www.ufolep.org/

Cours Oasis ?

Depuis 2018, le programme Oasis FEDER verdit les cours d’écoles parisiennes afin de lutter contre le réchauffement climatique. Venez découvrir ces nouveaux îlots de fraîcheur près de chez vous et profitez des animations culturelles, sportives et solidaires proposées par les associations locales et la Fédération de Paris de la Ligue de l’enseignement !

Pour plus d’informations sur le programme Oasis et les animations proposées dans le cadre de l’ouverture de la cour Alviset : https://daiclic.org/ecole-pierre-alviset/

Pour information, les masques sont obligatoires dans la cour à partir de 6 ans.

Au plaisir de vous retrouver le mercredi 17 novembre !

Cour Oasis Alviset 10 rue de Mirbel Paris 75005

7 : Censier – Daubenton (55m) 7 : Place Monge (250m)



Contact : Association Trois-Si-Neuf-Douze https://daiclic.org/cours-oasis/ https://twitter.com/ligueparis?lang=fr

© Marion Pouliquen