Initiation gratuite à la « Line Dance », 29 juin 2022 18:20, RENNES (35000). Venez découvrir gratuitement l’activité « LINE DANCE ». Venez sans cavalier : la « line dance » se danse seul(e) bien que très entouré(e). La « Line Dance » est une danse effectuée en lignes et en colonnes. Les danseurs sont tous alignés les uns à côté des autres et les uns derrière les autres. Venez danser sur de la variété internationale et des chorégraphies qui vous permettront de renforcer mémoire, coordination et rythme. Cette activité s’adresse à tous : aux hommes comme aux femmes, aux plus jeunes comme aux moins jeunes. Et c’est bien ce qui fait l’intérêt de cette danse : sa diversité et sa modernité.

Détails Heure : 18:20 - 19:20 Site : https://www.facebook.com/profile.php?id=100009688269746 Autres Lieu La Maison Bleue Adresse 123 Boulevard de Verdun Ville RENNES (35000) Age minimum 10 Organisateur Rennes Line Dance Tarif gratuit

