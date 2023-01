Initiation golf aux Greens d’Eugénie Bahus-Soubiran Bahus-Soubiran Bahus-Soubiran Catégories d’Évènement: Bahus-Soubiran

2023-03-26 11:00:00 – 2023-03-26 12:30:00 Bahus-Soubiran

Landes Bahus-Soubiran EUR Venez vous essayer au golf aux Greens d’Eugénie !

Prêt du matériel et des balles de practice, accès aux installations.

Accessible à tous et réservation obligatoire au 07 60 34 17 00 Venez vous essayer au golf aux Greens d’Eugénie !

