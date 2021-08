Plouyé Plouyé Finistère, Plouyé Initiation “Football Freestyle” Plouyé Plouyé Catégories d’évènement: Finistère

Initiation “Football Freestyle” Plouyé, 16 août 2021, Plouyé. Initiation “Football Freestyle” 2021-08-16 – 2021-08-16

Plouyé Finistère Plouyé La Mairie en partenariat avec le Club du Plouyé Magic United organise une initiation au “football Freestyle”, lundi 16 août de 10h à 12h et de 14h à 16h30, animé par Sam Gallo.

Tarif : 5 € par participant (reversés à une association).

Inscriptions en mairie ou au 02 98 99 70 07 dernière mise à jour : 2021-08-11 par

