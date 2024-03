Initiation et soirée West Coast à La Seiche (Sevrier, près d’Annecy) La Seiche Sevrier (Près d’Annecy, Haute-Savoie) Cessenaz, jeudi 21 mars 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2024-03-21 19:00

Fin : 2024-05-23 23:00

19h : initiation West Coat / 20h : soirée dansante West Coast

Par Thierry Verrier, danseur, professeur, chorégraphe, titré Champion d’Europe, Vice-Champion du Monde et diplômé de l’Académie des Maîtres de Danse de France. infos : La Seiche à Sevrier

La Seiche Sevrier (Près d’Annecy, Haute-Savoie) 35 route de piron Sevrier Cessenaz 74320 Haute-Savoie