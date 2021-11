Saint-Jean-de-Luz Saint-Jean-de-Luz 64500, Saint-Jean-de-Luz Initiation et perfectionnement à l’Ultimate Frisbee – Club des Korsaires Saint-Jean-de-Luz Saint-Jean-de-Luz Catégories d’évènement: 64500

2021-11-25 18:30:00 – 2021-11-25 20:30:00

Saint-Jean-de-Luz 64500 Saint-Jean-de-Luz Le club d’ultimate frisbee Les Korsaires de Saint Jean de Luz continue de faire vivre son sport via des initiations/perfectionnements sur la Grande Plage (entre rue de l’Infante et le phare)

Gestes barrières appliqués

Tous niveaux acceptés à partir de 12 ans

Inscription obligatoire Korsaires

