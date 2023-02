Initiation et démonstration d’aïkido Salle Jean Riou Saint-Pol-de-Léon Catégories d’Évènement: Finistère

Saint-Pol-de-Léon

Initiation et démonstration d'aïkido
Salle Jean Riou, 11 mars 2023, Saint-Pol-de-Léon
Avenue des Carmes
Salle Jean Riou
Saint-Pol-de-Léon
Finistere

2023-03-11 – 2023-03-11

Salle Jean Riou Avenue des Carmes

Saint-Pol-de-Léon

Finistere Dans le cadre de la journée internationale de la femme, le club de l’équipe féminine ouvre ses portes à toutes les femmes qui désirent découvrir l’aïkido. Cette séance d’essai est entièrement prise en charge par la Fédération d’Aïkido FFAB, donc pas besoin de licence ni de certificat médical. Il propose ce sport qui donne de la confiance en soi ainsi que des valeurs morales véhiculées par les arts martiaux et en particulier par l’aïkido. +33 6 84 07 25 83 Salle Jean Riou Avenue des Carmes Saint-Pol-de-Léon

