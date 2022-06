Initiation et découverte des champignons

2022-10-09 – 2022-10-09 Lors d’une promenade en forêt, nous apprendrons à mieux connaitre l’étonnant et incroyable règne des champignons, leur rôle fondamental dans l’écosystème en lien avec les plantes. Ils apprendront les bases pour identifier les champignons et les cueillir en toute sécurité.

RDV au parking du parcours de santé de Sarre-Union, route en direction Oermingen.

Guide : Gilles de l’association Nature Alsace Bossue., sortie sur réservation : 06 71 47 21 94

Durée: 3h. Prévoir de bonnes chaussures de marche et un siège de camping.

