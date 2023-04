Initiation et découverte de l’escrime Centre Paris Anim’ Bessie Smith( ex Reuilly) Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris

Initiation et découverte de l’escrime Centre Paris Anim’ Bessie Smith( ex Reuilly), 13 mai 2023, Paris. Le samedi 13 mai 2023

de 13h00 à 18h00

.Tout public. payant 8€ ( -DE 26 ANS)/ 10€ (+ DE 26 ANS) Le CPA Bessie Smith propose une initiation à l’escrime pour tous les âges. L’escrime est un sport ancestral qui consiste à toucher l’adversaire avec une arme blanche : l’épée, le sabre ou le fleuret. Le CPA Bessie Smith vous propose une séance d’initiation pour découvrir ce sport olympique le samedi 13 mai 2023. Trois créneaux seront proposés en fonction des catégories d’âges : 7-10 ANS : 13H30 -15H00 11-15 ANS : 15H00-16H30 16 ANS ET + : 16H30-18H00 Le matériel sera fourni. Centre Paris Anim’ Bessie Smith( ex Reuilly) 19 rue Antoine Julien Hénard 75012 Paris Contact : https://claje.aniapp.fr/activites/stages/escrime 01.40.02.06.60 https://claje.aniapp.fr/activites/stages/escrime

CLAJE

Détails Catégories d’Évènement: île de France, Paris Autres Lieu Centre Paris Anim' Bessie Smith( ex Reuilly) Adresse 19 rue Antoine Julien Hénard Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Centre Paris Anim' Bessie Smith( ex Reuilly) Paris

Centre Paris Anim' Bessie Smith( ex Reuilly) Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Initiation et découverte de l’escrime Centre Paris Anim’ Bessie Smith( ex Reuilly) 2023-05-13 was last modified: by Initiation et découverte de l’escrime Centre Paris Anim’ Bessie Smith( ex Reuilly) Centre Paris Anim' Bessie Smith( ex Reuilly) 13 mai 2023 Centre Paris Anim' Bessie Smith ex Reuilly Paris Paris

Paris Paris