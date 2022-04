INITIATION ET DÉCOUVERTE DE LA PÊCHE EN EAU DOUCE Saint-Lyphard Saint-Lyphard Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

INITIATION ET DÉCOUVERTE DE LA PÊCHE EN EAU DOUCE Saint-Lyphard, 13 juillet 2022

2022-07-13

Saint-Lyphard Loire-Atlantique Initiation et découverte des poissons et de la pêche en eau douce. Venez découvrir ou redécouvrir la pêche en eau douce à Saint-Lyphard

Animation encadrée et ouverte à tous à partir de 8 ans. Matériel de pêche et

carte fournis, prestation entièrement gratuite Au choix initiation de 10h à 12h ou de 14h à 16h Inscription Obligatoire à l’Office de Tourisme de St Lyphard au 02 40 91 41 34

Limité à 8 participants – Gratuit

Plan d'eau A côté du lac artificiel Saint-Lyphard

