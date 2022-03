Initiation et découverte de la pêche en eau douce Plan d’eau St lyphard Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Initiation et découverte des poissons et de la pêche en eau douce. Venez découvrir ou redécouvrir la pêche en eau douce à Saint-Lyphard Animation encadrée et ouverte à tous à partir de 8 ans. Matériel de pêche et carte fournis, prestation entièrement gratuite Au choix initiation de 10h à 12h ou de 14h à 16h Inscription Obligatoire à l’Office de Tourisme de St Lyphard au 02 40 91 41 34 Limité à 8 participants – Gratuit Les enfants doivent être accompagnés

2022-07-13T10:00:00 2022-07-13T12:00:00;2022-07-13T14:00:00 2022-07-13T16:00:00;2022-07-20T10:00:00 2022-07-20T12:00:00;2022-07-20T14:00:00 2022-07-20T16:00:00;2022-07-27T10:00:00 2022-07-27T12:00:00;2022-07-27T14:00:00 2022-07-27T16:00:00;2022-08-10T10:00:00 2022-08-10T12:00:00;2022-08-10T14:00:00 2022-08-10T16:00:00;2022-08-24T10:00:00 2022-08-24T12:00:00;2022-08-24T14:00:00 2022-08-24T16:00:00

