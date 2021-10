Autrans-Méaudre en Vercors 38250 Lans en Vercors Autrans-Méaudre-en-Vercors, Isère initiation et découverte aux Eymards 38250 Lans en Vercors Autrans-Méaudre en Vercors Catégories d’évènement: Autrans-Méaudre-en-Vercors

Isère

initiation et découverte aux Eymards 38250 Lans en Vercors, 3 octobre 2021, Autrans-Méaudre en Vercors. initiation et découverte aux Eymards

38250 Lans en Vercors, le dimanche 3 octobre à 08:00 complet

un grand puit, des étroitures, des concrétions 38250 Lans en Vercors route de La Croix Perrin Autrans-Méaudre en Vercors Méaudre Isère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-03T08:00:00 2021-10-03T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Autrans-Méaudre-en-Vercors, Isère Autres Lieu 38250 Lans en Vercors Adresse route de La Croix Perrin Ville Autrans-Méaudre en Vercors lieuville 38250 Lans en Vercors Autrans-Méaudre en Vercors