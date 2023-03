Initiation et Bal – Danses Folks Traditionnelles Saint-Benoît-sur-Loire Saint-Benoît-sur-Loire Catégories d’Évènement: Loiret

Saint-Benoît-sur-Loire

Initiation et Bal – Danses Folks Traditionnelles, 11 mars 2023, Saint-Benoît-sur-Loire
Rue de Tholey Saint-Benoît-sur-Loire Loiret

2023-03-11 14:30:00 14:30:00 – 2023-03-11 19:00:00 19:00:00 Saint-Benoît-sur-Loire

Loiret Saint-Benoît-sur-Loire – par Biaudes et Câlines – Venez apprendre à danser le temps d’un après-midi. Bourrées à 2 et 3 temps, Scottishs, Cercles Circassiens, Chapelloises, et tant d’autres encore !… +33 6 44 88 90 72 PIXABAY

