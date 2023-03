Initiation escalade Lac du Lambon Aigondigné OT Pays Mellois Aigondigné Catégories d’Évènement: 79370

79370 Aigondigné Deux-Sèvres EUR 9 9 Initiation escalade Chaque jeudi du 13 juillet au 31 août De 18h30 à 20h à la Falaise de Cinq Coux à Aigondigné 1h30 d’initiation à l’escalade avec un éducateur sportif diplômé Ouvert à tous, à partir de 6 ans. Tarif : 9€

Renseignements 05 49 35 13 57 – base@lelambon.com +33 5 49 35 13 57 Base de loisirs du Lambon Base de loisirs du Lambon

