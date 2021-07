Ancenis-Saint-Géréon Ancenis-Saint-Géréon Ancenis-Saint-Géréon, Loire-Atlantique INITIATION ESCALADE – COULEURS PARASOL Ancenis-Saint-Géréon Ancenis-Saint-Géréon Catégories d’évènement: Ancenis-Saint-Géréon

Ancenis-Saint-Géréon Loire-Atlantique EUR 2.5 Séance d’initiation et de découverte de l’escalade, pour tout public à partir de 6 ans.

Inscription sur place, dans la limite des places disponibles. Prévoir une tenue adaptée à la pratique sportive.

Plusieurs séances d'initiation et de découverte de l'escalade durant l'été à Ancenis, pour tout public à partir de 6 ans. Payant.

Animation organisée dans le cadre des Couleurs Parasol.

