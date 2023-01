Initiation : élever sa fréquence vibratoire Lignières Lignières Catégories d’Évènement: Cher

Initiation : élever sa fréquence vibratoire
2023-02-04
Lignières, Cher
2 bis Grande Rue

2023-02-04 14:00:00 – 2023-02-04 18:00:00

69 EUR
Lors de cet initiation vous comprendrez ce qu'est la fréquence vibratoire et l'intérêt d'élever son taux vibratoire : booster son immunité, gérer le stress, mieux aborder les problèmes du quotidien… Cet atelier est ouvert à tous sur inscription.
+33 6 79 79 27 85

