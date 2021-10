Gourdon Gourdon Initiation Écovannerie au Pôle Numérique Gourdon Gourdon

Initiation Écovannerie au Pôle Numérique Gourdon, 9 novembre 2021, Gourdon. Initiation Écovannerie au Pôle Numérique Pôle Numérique 20 Bis, Boulevard des Martyrs Gourdon

2021-11-09 10:00:00 – 2021-11-09 12:00:00 Pôle Numérique 20 Bis, Boulevard des Martyrs

Gourdon Lot Gourdon Lot Confection d’objets issus de la récupération de papier

Création de tubes papier

Bases de la vannerie

Fabrication d’un petit panier Sur réservation uniquement et dans le respect des règles sanitaires en vigueur Confection d’objets issus de la récupération de papier

Création de tubes papier

Bases de la vannerie

Fabrication d’un petit panier ©ccqb

Pôle Numérique 20 Bis, Boulevard des Martyrs Gourdon

dernière mise à jour : 2021-10-26 par OT Gourdon Lot Tourisme – Agence de Développement TouristiqueLot Tourisme – Agence de Développement Touristique

Détails Autres Lieu Gourdon Adresse Pôle Numérique 20 Bis, Boulevard des Martyrs Ville Gourdon lieuville Pôle Numérique 20 Bis, Boulevard des Martyrs Gourdon