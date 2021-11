Pleurtuit Pleurtuit 35730, Pleurtuit Initiation échecs pour tous Pleurtuit Pleurtuit Catégories d’évènement: 35730

Pleurtuit 35730 Pleurtuit L’association Pleurtuit échecs et l’association Ludik vous propose un temps d’initiation au jeu des échecs. Séances pour débutant de 4 ans à l’âge adulte. Gratuit. Passe sanitaire et masque pour les plus de 12 ans. 20 places Réservation 48h avant minimum par SMS. Mercredi 3 novembre 2021- De 15h à 16h – Maison des associations Pleurtuit +33 7 67 10 64 32 L’association Pleurtuit échecs et l’association Ludik vous propose un temps d’initiation au jeu des échecs. Séances pour débutant de 4 ans à l’âge adulte. Gratuit. Passe sanitaire et masque pour les plus de 12 ans. 20 places Réservation 48h avant minimum par SMS. Mercredi 3 novembre 2021- De 15h à 16h – Maison des associations Pleurtuit Rue Brindejonc des Moulinais Maison des associations Pleurtuit Pleurtuit

