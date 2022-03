Initiation Découverte Street Workout Dos et Articulations sur les quais de Seine Catégorie d’évènement: île de France

Le dimanche 10 avril 2022

de 10h00 à 12h00

Venez découvrir des exercices accessibles à tous pour prévenir et réparer des conséquences catastrophiques de la position assise prolongée imposée au télétravail et dans les bureaux. Poignets, épaules, colonne vértébrale, hanche, maintien abdominal et pelvien, genoux et chevilles : ce sont les parties impactées par la position assise prolongée des heures et des heures pendant des dizaines d’années. Si rien n’est fait, c’est le handicap garanti. Découvrez ce circuit sportif innovant en mode “street-workout” à travers des sites historiques et culturels proches de la Seine. Le tout avec des petits équipements et des agrès de rue pour un entraînement varié incluant exercices au poids de corps, parkour débutant, crossfit, le tout avec un niveau adapté à tous. Inscription obligatoire. Le rdv aura lieu proche de la Seine, dans le 7ème. Le point exact de rdv sera envoyé après inscription. Contact : aicha@forever-fit.fr Sport

Paris