Initiation découverte de la couture Argenton, 14 mai 2022, Argenton. Initiation découverte de la couture Maison en bois à coté de la mairie, Le bourg Argenton

2022-05-14 – 2022-05-14 Maison en bois à coté de la mairie, Le bourg

Argenton Lot-et-Garonne Argenton EUR 5 5 Venez prendre part à notre atelier couture à Argenton

Débutant à partir de 8 ans et perfectionnement pour les initiés. Au programme :

– Présentation de diverses machines à coudre.

– Prévoir 50 cm x 140cm ou bien un t-shirt de votre choix et du fil. Apportez votre machine si vous en avez une.

Participation de 5 € par personne. et réservation vivement conseillée.

Maison en bois à coté de la mairie, Le bourg Argenton

