Nailhac Grotte de la Reille Dordogne, Nailhac Initiation de spéléologie par le CDS 24 – Nailhac (24) Grotte de la Reille Nailhac Catégories d’évènement: Dordogne

Nailhac

Initiation de spéléologie par le CDS 24 – Nailhac (24) Grotte de la Reille, 3 octobre 2021, Nailhac. Initiation de spéléologie par le CDS 24 – Nailhac (24)

Grotte de la Reille, le dimanche 3 octobre à 10:00

RDV le dimanche 3 octobre entre 10h00 et 17h00. pour une initiation spéléologique sur la commune de Nailhac (24) – Lieu-dit La Reille – en bordure de la RD 704. Sortie encadrée par les différents clubs de Dordogne. Cavité sans difficulté particulière mais un peu sportive, nécessite d’avoir une bonne condition physique. Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte. Cavité aquatique, prévoir des bottes, des vêtements chauds, des gants (type gants de jardinage) et des vêtements de rechange intégrale. Prêt d’un casque avec éclairage. Pour plus d’informations, inscription, plans d’accès contacter : Olivier : 06-72-35-56-13 [odelord24@gmail.com](mailto:odelord24@gmail.com) Chloé : 06-87-96-11-41 (après 19h00) [cds24.secretariat@gmail.com](mailto:cds24.secretariat@gmail.com)

Entrée libre

Découverte de la perte de la Reille Grotte de la Reille RD 704 – La Reille – 24390 Nailhac Nailhac Dordogne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-03T10:00:00 2021-10-03T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Dordogne, Nailhac Autres Lieu Grotte de la Reille Adresse RD 704 - La Reille - 24390 Nailhac Ville Nailhac lieuville Grotte de la Reille Nailhac