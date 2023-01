Initiation de pêche à la mouche et vie de la rivière Tonquédec Tonquédec Tonquédec Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor

Tonquédec

Initiation de pêche à la mouche et vie de la rivière Tonquédec, 11 août 2023, Tonquédec Tonquédec. Initiation de pêche à la mouche et vie de la rivière Château de Tonquédec Pont du Château Tonquédec Côtes-d’Armor Pont du Château Château de Tonquédec

2023-08-11 09:30:00 – 2023-08-11 12:00:00

Pont du Château Château de Tonquédec

Tonquédec

Côtes-d’Armor Tonquédec Encadré par un animateur guide de pêche, découvrez la pêche en « no-kill » de la truite sauvage à la mouche sur la rivière sauvage du Léguer. Découverte du matériel, du poisson et surtout de la rivière.

Sur réservation obligatoire.

Droit pêche inclus et matériel de pêche fourni, mais prévoyez des bottes et une tenue adaptée à la météo. +33 2 96 50 60 04 Pont du Château Château de Tonquédec Tonquédec

dernière mise à jour : 2023-01-16 par

Détails Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor, Tonquédec Autres Lieu Tonquédec Adresse Tonquédec Côtes-d'Armor Pont du Château Château de Tonquédec Ville Tonquédec Tonquédec lieuville Pont du Château Château de Tonquédec Tonquédec Departement Côtes-d'Armor

Tonquédec Tonquédec Tonquédec Côtes-d'Armor https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/tonquedec-tonquedec/

Initiation de pêche à la mouche et vie de la rivière Tonquédec 2023-08-11 was last modified: by Initiation de pêche à la mouche et vie de la rivière Tonquédec Tonquédec 11 août 2023 Château de Tonquédec Pont du Château Tonquédec Côtes d'Armor Côtes-d’Armor Tonquédec Tonquédec, Côtes d'Armor

Tonquédec Tonquédec Côtes-d'Armor