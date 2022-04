Initiation de la généalogie

Initiation de la généalogie, 28 avril 2022, . Initiation de la généalogie

2022-04-28 – 2022-04-28 Vous vous interrogez sur les origines de votre famille ? Partez à la recherche de vos ancêtres et construisez votre arbre généalogique avec Jean-Claude, passionné d’histoire et de généalogie. 8 séances d’avril à juin. Inscription obligatoire au 03 44 81 83 00. Places limitées, maximum 8 participants. Vous vous interrogez sur les origines de votre famille ? Partez à la recherche de vos ancêtres et construisez votre arbre généalogique avec Jean-Claude, passionné d’histoire et de généalogie. 8 séances d’avril à juin. Inscription obligatoire au 03 44 81 83 00. Places limitées, maximum 8 participants. Vous vous interrogez sur les origines de votre famille ? Partez à la recherche de vos ancêtres et construisez votre arbre généalogique avec Jean-Claude, passionné d’histoire et de généalogie. 8 séances d’avril à juin. Inscription obligatoire au 03 44 81 83 00. Places limitées, maximum 8 participants. Pixabay dernière mise à jour : 2022-04-07 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville