Initiation de broderie d’art Shishako Saint-Quentin Saint-Quentin Catégories d’évènement: Aisne

Saint-Quentin

Initiation de broderie d’art Shishako Saint-Quentin, 30 avril 2022, Saint-Quentin. Initiation de broderie d’art Shishako Saint-Quentin

2022-04-30 14:00:00 – 2022-04-30 18:00:00

Saint-Quentin Aisne 4 4 Venez à la rencontre de Luz Garcia Idalgo, Brodeuse d’art, présente à la Galerie Saint-Jacques, afin de vous faire découvrir son savoir-faire., samedi 30 avril à partir de 14h. La broderie et une technique de sublimation minutieuse, mais avant de vous lancer dans de grands travaux, ou de grands motifs, essayez-vous aux planches de recherches, à la manière des planches naturalistes. Vous pourrez broder le motif d’une libellule, tout simplement pour préparer des patchs décoratifs à coudre sur vos sacs de voyage, étoles ou cabas ! Tarif 4 € Sur réservation – places limitées (6)

Saint-Quentin

