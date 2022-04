Initiation danses trad’ et soirée bal Folk Foyer Laïque, 30 avril 2022, Le Chambon-Feugerolles.

Initiation danses trad’ et soirée bal Folk

Foyer Laïque, le samedi 30 avril à 14:30

Samedi 30 avril 2022 Foyer Laïque du Chambon-Feugerolles (42) (32 rue de la République) Dans la perspective de la mise en place d’un atelier mensuel de danses “Trad” au Chambon-Feugerolles, le Foyer Laïque du Chambon-Feugerolles vous invite à : 14 h 30 (accueil à 14 h) : Atelier découverte et initiation aux danses trad animé par La Grabotte Cet atelier s’adresse à toutes et tous, débutants ou “bons” danseurs. Le but est d’apprendre à danser pour pouvoir participer activement (et avec beaucoup de plaisir !!!) aux bals folk et autres. L’accent sera placé sur le pas, la relation à l’autre, le style, le rythme, le “ressenti”, les variantes, … Le répertoire proposé est vaste, mêlant danses de couple (polka, valse, scottish, mazurka, bourrées, …) et danses collectives (contredanses anglaises, danses en chaîne, rondes, branles, …) issues de diverses régions de France (Auvergne, Berry, Bretagne,

Après-midi initiation danses à 6€ et bal folk à 6€, repas à 15.00€ sur réservation

Animation “Danses Trad'” ouverte à tous pour des danses dynamiques et chaleureuses avec initiation danses folk de 14h30 à 19h, repas possible sur réservation, suivi d’un bal trad’ à partir de 20h.

Foyer Laïque 32 rue de la République Le Chambon-Feugerolles Loire



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-30T14:30:00 2022-04-30T23:30:00