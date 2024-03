Initiation danse country avec l’association Funny Dancer Salles, vendredi 29 mars 2024.

CCAS & FUNNY DANCER

Le CCAS et le service Sports et Vie Associative vous proposent une sortie sportive et ludique par mois. Ces activités sont gratuites et ouvertes à toutes les personnes de plus de 60 ans quelque que soit leur condition physique.

Rendez-vous de 10h00 à 11h00 salle Sylvie DUCOURNEAU EUR.

Début : 2024-03-29 10:00:00

fin : 2024-03-29 11:00:00

Salles 33770 Gironde Nouvelle-Aquitaine

