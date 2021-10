Thémines pertes de Thémines Lot, Thémines initiation dans le réseau des pertes de Thémines pertes de Thémines Thémines Catégories d’évènement: Lot

Durant les deux jours, les clubs de Thémines, Caniac du Causse et St Céré proposent deux parcours dans le réseau des pertes de Thémines. RDV sous la halle du village. Inscriptions obligatoires avant le 30/10. Se munir de vêtemetns chauds, gants et bottes. le matériel de progression est fourni. Un case croûte est mis à disposition sous la halle.

deux parcours : une ballade simple (1h30) et un parcours plus sportif (2h30)

2021-10-02T09:00:00 2021-10-02T19:00:00;2021-10-03T09:00:00 2021-10-03T17:00:00

