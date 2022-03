Initiation cueillette sauvage Pey, 7 mai 2022, Pey.

EUR 35 Nous allons nous promener dans mon jardin et apprendre à repérer, cueillir et goûter les plantes sauvages comestibles et médicinales. Vous découvrirez comment les vertus de ces plantes peuvent vous aider au quotidien avec des idées de transformations et des recettes de cuisine. Nous terminerons la ballade autour d’une infusion, avec une petite dégustation préparée par mes soins. Réservation obligatoire au 06 50 08 63 97. Tarif : 35€. Tarif famille : nous consulter.

