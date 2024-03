Initiation Crochet association artichaut 03 Moulins, vendredi 5 avril 2024.

Initiation Crochet association artichaut 03 Moulins Allier

Cet atelier est organisé par l’association ARTICHAUT 03, qui compte 9 membres fondateurs. Le but de cette association, promouvoir l’art, la culture et l’artisanat avec des ateliers et des expositions dans notre galerie atelier. Vernissages et ventes aussi

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-05 14:00:00

fin : 2024-04-05 16:00:00

association artichaut 03 1 rue brechimbaut

Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes artichautcestnous@gmail.com

L’événement Initiation Crochet Moulins a été mis à jour le 2024-03-26 par Office du tourisme de Moulins & sa région