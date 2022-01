Initiation course d’orientation Chapelle-des-Bois Chapelle-des-Bois Catégories d’évènement: Chapelle-des-Bois

Doubs

Initiation course d’orientation Chapelle-des-Bois, 24 janvier 2022, Chapelle-des-Bois. Initiation course d’orientation Chapelle-des-Bois

2022-01-24 – 2022-01-24

Chapelle-des-Bois Doubs Chapelle-des-Bois 15 15 EUR De 9h30 à 12h.

Initiation à la course d’orientation.

Activité ludique pour faire travailler la tête et les jambes.

Inscription au plus tard la veille avant 19h directement auprès du guide. +33 3 81 69 29 75 http://nature-odyssee-jura.fr/#primary De 9h30 à 12h.

Initiation à la course d’orientation.

Activité ludique pour faire travailler la tête et les jambes.

Inscription au plus tard la veille avant 19h directement auprès du guide. Chapelle-des-Bois

dernière mise à jour : 2022-01-18 par

Détails Catégories d’évènement: Chapelle-des-Bois, Doubs Autres Lieu Chapelle-des-Bois Adresse Ville Chapelle-des-Bois lieuville Chapelle-des-Bois