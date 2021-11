Prémanon Prémanon Jura, Prémanon Initiation cirque Prémanon Prémanon Catégories d’évènement: Jura

Initiation cirque Prémanon, 24 février 2022, Prémanon. Initiation cirque Gymnase – Espace des Mondes Polaires 146 Rue de la Croix de la Teppe Prémanon

2022-02-24 15:30:00 – 2022-02-24 17:30:00 Gymnase – Espace des Mondes Polaires 146 Rue de la Croix de la Teppe

Prémanon Jura EUR 0 0 Venez découvrir les arts du cirque avec l’école de Cirque Va et Vient. 2 ateliers seront proposé un atelier jonglerie, un atelier équilibre sur objets : boule, fil, rolla, échasse, monocycle, pédal go.

A partir de 6 ans. Enfants de – 10 ans doivent être accompagnés d’un adulte.

Gratuit. Pass sanitaire exigé.

infos@lesrousses.com +33 3 84 60 02 55

A partir de 6 ans. Enfants de – 10 ans doivent être accompagnés d’un adulte.

Gratuit. Pass sanitaire exigé.

Animation proposée par le service animation de la Station. Gymnase – Espace des Mondes Polaires 146 Rue de la Croix de la Teppe Prémanon

