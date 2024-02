Initiation champignon à la Fosse Arthour Saint-Georges-de-Rouelley, mardi 22 octobre 2024.

Sortie à destination des néophytes, partez à la découverte des champignons. Vous apprendrez à reconnaitre les champignons les plus communs, leur mode de vie et leur importance dans la nature, le tout dans un cadre naturellement préservé.

Sortie à destination des néophytes, partez à la découverte des champignons. Vous apprendrez à reconnaitre les champignons les plus communs, leur mode de vie et leur importance dans la nature, le tout dans un cadre naturellement préservé.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-10-22 14:00:00

fin : 2024-10-22 16:00:00

Parking de la Fosse Arthour

Saint-Georges-de-Rouelley 50720 Manche Normandie

