Auzat canyon Marc,Argensous ou Artigues Ariège, Auzat Initiation canyon en Ariège canyon Marc,Argensous ou Artigues Auzat Catégories d’évènement: Ariège

Auzat

Initiation canyon en Ariège canyon Marc,Argensous ou Artigues, 26 juin 2021-26 juin 2021, Auzat. Initiation canyon en Ariège

canyon Marc, Argensous ou Artigues, le samedi 26 juin à 09:00 Groupe déja constitué et complet

Descente des canyons d’Argensou et de Marc canyon Marc,Argensous ou Artigues AUZAT Auzat Ariège

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-26T09:00:00 2021-06-26T20:00:00

Détails Catégories d’évènement: Ariège, Auzat Étiquettes évènement : Autres Lieu canyon Marc,Argensous ou Artigues Adresse AUZAT Ville Auzat lieuville canyon Marc,Argensous ou Artigues Auzat