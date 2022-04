Initiation calligraphie-enluminure Saint-Briac-sur-Mer, 4 mai 2022, Saint-Briac-sur-Mer. Initiation calligraphie-enluminure Salle des Halles Rue de la Mairie Saint-Briac-sur-Mer

2022-05-04 – 2022-05-04 Salle des Halles Rue de la Mairie

Saint-Briac-sur-Mer Ille-et-Vilaine La médiathèque de St Briac vous propose d’assister à une saynète sur la calligraphie médiévale et l’enluminure suivie d’une initiation à la portée de tous. Au calame et à la plume d’oie, chacun aura à sa disposition une feuille à dorer et fabriquera la détrempe à l’œuf pour enluminer sa création ! Vous pourrez repartir avec votre travail. A partir de 6 ans, accompagnés par un adulte. Prévoir environ 3h. Tout le matériel est fourni. Sur inscription auprès de la mairie de Sint-Briac 10€ par personne / 5€ pour les briacins Mercredi 4 mai 2022 – 9h ou 14h – Salle des Halles +33 2 99 88 32 34 http://www.saintbriac.fr/agenda/initiation-calligraphie-enluminure La médiathèque de St Briac vous propose d’assister à une saynète sur la calligraphie médiévale et l’enluminure suivie d’une initiation à la portée de tous. Au calame et à la plume d’oie, chacun aura à sa disposition une feuille à dorer et fabriquera la détrempe à l’œuf pour enluminer sa création ! Vous pourrez repartir avec votre travail. A partir de 6 ans, accompagnés par un adulte. Prévoir environ 3h. Tout le matériel est fourni. Sur inscription auprès de la mairie de Sint-Briac 10€ par personne / 5€ pour les briacins Mercredi 4 mai 2022 – 9h ou 14h – Salle des Halles Salle des Halles Rue de la Mairie Saint-Briac-sur-Mer

dernière mise à jour : 2022-04-23 par

Détails Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Saint-Briac-sur-Mer Autres Lieu Saint-Briac-sur-Mer Adresse Salle des Halles Rue de la Mairie Ville Saint-Briac-sur-Mer lieuville Salle des Halles Rue de la Mairie Saint-Briac-sur-Mer Departement Ille-et-Vilaine

Initiation calligraphie-enluminure Saint-Briac-sur-Mer 2022-05-04 was last modified: by Initiation calligraphie-enluminure Saint-Briac-sur-Mer Saint-Briac-sur-Mer 4 mai 2022 ille-et-vilaine Saint-Briac-sur-Mer

Saint-Briac-sur-Mer Ille-et-Vilaine