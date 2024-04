Initiation – Boeuf – Bal 70, Rue Leclerc Chauvin, Angoulême (16), mercredi 10 avril 2024.

Début : 2024-04-10T18:30:00+02:00 – 2024-04-10T22:30:00+02:00

Fin : 2024-04-10T18:30:00+02:00 – 2024-04-10T22:30:00+02:00

18h30 – initiation avec au programme : gavotte de l’Aven, les grandes poteries et peut-être brisquet Cellois version circulaire.

Vous pouvez aussi faire des propositions dans les commentaires ou au début de l’initiation et si on peut, on fera.

19h30 – boeuf/bal

70, Rue Leclerc Chauvin, 16006 Angoulême, France

baltrad balfolk