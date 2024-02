Initiation biathlon Place Xavier Authier Métabief, vendredi 1 mars 2024.

Défiez vos parents, vos amis, vos collègues dans la plus ludique des disciplines olympiques.

– Découvrez le biathlon LASER avec progression et défis en famille ou entre amis.

Accessible à partir de 7 ans. Adultes et enfant peuvent suivre le même cours, particulier ou collectif.

Le biathlon laser est une activité sans aucun risque et très ludique puisque les carabines n’envoient pas de projectile.

En été le biathlon se pratique en basket.

• Alterner un exercice de tir après une course

• Réaliser un parcours en courant

• Travailler la réussite au tir

• Mettre sa performance au service du collectif

Réservation obligatoire. 33 33 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-01 10:30:00

fin : 2024-03-01 12:00:00

Place Xavier Authier Au pied des pistes

Métabief 25370 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

