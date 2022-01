INITIATION BIATHLON Luz-Saint-Sauveur Luz-Saint-Sauveur Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées

Luz-Saint-Sauveur

INITIATION BIATHLON Luz-Saint-Sauveur, 5 février 2022, Luz-Saint-Sauveur. INITIATION BIATHLON Station de Luz Ardiden LUZ ARDIDEN Luz-Saint-Sauveur

2022-02-05 09:00:00 09:00:00 – 2022-02-05 16:00:00 16:00:00 Station de Luz Ardiden LUZ ARDIDEN

Luz-Saint-Sauveur Hautes-Pyrénées Animation biathlon en parallèle de l’Hardiden Blanc. Initiation gratuite et ouverte à tous de 9h à 16h devant la terrasse du restaurant Bédéret, pour découvrir l’activité de manière ludique. (biathlon avec tir au lazer) Sans inscription. grustpyreneestoy@gmail.com +33 6 47 03 49 19 https://pyreneeschrono.fr/evenement/trail-blanc-hardiden/ Station de Luz Ardiden LUZ ARDIDEN Luz-Saint-Sauveur

dernière mise à jour : 2022-01-24 par

Détails Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées, Luz-Saint-Sauveur Autres Lieu Luz-Saint-Sauveur Adresse Station de Luz Ardiden LUZ ARDIDEN Ville Luz-Saint-Sauveur lieuville Station de Luz Ardiden LUZ ARDIDEN Luz-Saint-Sauveur Departement Hautes-Pyrénées

INITIATION BIATHLON Luz-Saint-Sauveur 2022-02-05 was last modified: by INITIATION BIATHLON Luz-Saint-Sauveur Luz-Saint-Sauveur 5 février 2022 Hautes-Pyrénées Luz-Saint-Sauveur

Luz-Saint-Sauveur Hautes-Pyrénées