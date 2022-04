Initiation biathlon laser Bourg-Saint-Maurice Bourg-Saint-Maurice Catégories d’évènement: Bourg-Saint-Maurice

Savoie

Initiation biathlon laser Bourg-Saint-Maurice, 10 février 2022, Bourg-Saint-Maurice. Initiation biathlon laser Front de neige Combettes Arc 1600 Bourg-Saint-Maurice

2022-02-10 17:30:00 – 2022-03-03 18:30:00 Front de neige Combettes Arc 1600

Bourg-Saint-Maurice Savoie Initiez-vous au biathlon lors d’une épreuve individuelle ou en équipe mêlant tir à la carabine laser, course à pied et surtout bonne humeur !! Vous serez encadrés par notre équipe ESF. contact@lesarcs.com +33 4 79 07 12 57 http://www.lesarcs.com/ Front de neige Combettes Arc 1600 Bourg-Saint-Maurice

dernière mise à jour : 2022-03-22 par

Détails Catégories d’évènement: Bourg-Saint-Maurice, Savoie Autres Lieu Bourg-Saint-Maurice Adresse Front de neige Combettes Arc 1600 Ville Bourg-Saint-Maurice lieuville Front de neige Combettes Arc 1600 Bourg-Saint-Maurice Departement Savoie

Bourg-Saint-Maurice Bourg-Saint-Maurice Savoie https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bourg-saint-maurice/

Initiation biathlon laser Bourg-Saint-Maurice 2022-02-10 was last modified: by Initiation biathlon laser Bourg-Saint-Maurice Bourg-Saint-Maurice 10 février 2022 Bourg-Saint-Maurice Savoie

Bourg-Saint-Maurice Savoie