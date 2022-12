Initiation biathlon carabine à plomb Chapelle-des-Bois Chapelle-des-Bois Catégories d’évènement: Chapelle-des-Bois

Doubs

Initiation biathlon carabine à plomb Chapelle-des-Bois, 27 décembre 2022, Chapelle-des-Bois . Initiation biathlon carabine à plomb 30 route des Pâturages Chapelle des Bois Chapelle-des-Bois Doubs Chapelle des Bois 30 route des Pâturages

2022-12-27 – 2022-12-27

Chapelle des Bois 30 route des Pâturages

Chapelle-des-Bois

Doubs EUR 30 30 Séance personnalisée d’1h30 ou 2h entre 1 et 4 personnes (jusqu’à 9 personnes hors COVID)

Matériel de ski (non fourni) : skis de skating ou à écailles, bâtons, chaussures. Chapelle des Bois 30 route des Pâturages Chapelle-des-Bois

dernière mise à jour : 2022-12-23 par

Détails Catégories d’évènement: Chapelle-des-Bois, Doubs Autres Lieu Chapelle-des-Bois Adresse Chapelle-des-Bois Doubs Chapelle des Bois 30 route des Pâturages Ville Chapelle-des-Bois lieuville Chapelle des Bois 30 route des Pâturages Chapelle-des-Bois Departement Doubs

Chapelle-des-Bois Chapelle-des-Bois Doubs https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chapelle-des-bois/

Initiation biathlon carabine à plomb Chapelle-des-Bois 2022-12-27 was last modified: by Initiation biathlon carabine à plomb Chapelle-des-Bois Chapelle-des-Bois 27 décembre 2022 30 route des Pâturages Chapelle des Bois Chapelle-des-Bois Doubs Chapelle-des-Bois Doubs

Chapelle-des-Bois Doubs