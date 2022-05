Initiation bains de forêt, 23 mai 2022, .

Initiation bains de forêt

2022-05-23 10:00:00 – 2022-05-23 12:00:00

EUR 20 20 Julie vous invite à la découverte des jeux d’ouverture des sens, de la relaxation guidée, de l’ancrage, de la marche en pleine conscience, du “bain de forêt”, du shirin-yoku en japonais est une technique nature pour bénéficier au maximum de tous ses bienfaits. Considérée comme une médecine douce, remboursé par la sécurité sociale au Japon et au Canada, le bain de forêt booste l’immunité et diminue significativement l’hypertension, le stress et l’hyperactivité mentale et améliore la qualité de sommeil. Il apporte une détente profonde, de la bonne humeur et stimule la créativité.

Un minimum de 4 pers et un maximum de 12 pers. Rendez-vous 10 min avant le début de l’animation devant l’office de tourisme

