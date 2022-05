Initiation aux ventouses Saint-Loubouer Saint-Loubouer Catégories d’évènement: Landes

La technique des ventouses, à quoi ça sert ? 
La question est souvent posée puisque cette spécialité de la médecine traditionnelle chinoise utilisée en kinésithérapie se démocratise peu à peu en Occident. 
Pourtant, l'utilisation des ventouses est courante et ancestrale dans certaines parties du globe. 
Connue pour ses effets antalgiques, décongestionnants, drainants, anti-inflammatoires, détoxifiants et autres, la technique des ventouses s'apprend pour soulager un panel de maux et/ou symptômes. 
Ouvert à tous, venez donc essayer cette technique ancestrale qui vous fera un bien fou ! 
Sur inscription uniquement !

