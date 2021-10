Initiation aux techniques de massage La Feuillie, 27 novembre 2021, La Feuillie.

Initiation aux techniques de massage La Feuillie

2021-11-27 14:00:00 14:00:00 – 2021-11-27 17:00:00 17:00:00

La Feuillie Seine-Maritime La Feuillie

Initiez-vous aux techniques de massage bien-être le temps d’un après-midi où vous apprendrez les techniques et manœuvres de base, les postures et gestes à adopter en toute sécurité et un protocole de 20min pour le dos, les bras et la nuque .

felicitambe@gmail.com +33 6 80 65 79 86

La Feuillie

