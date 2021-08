Noyant-Villages Noyant-Villages Maine-et-Loire, Noyant-Villages INITIATION AUX TECHNIQUES DE CROQUIS À PARÇAY-LES-PINS Noyant-Villages Noyant-Villages Catégories d’évènement: Maine-et-Loire

Noyant-Villages

INITIATION AUX TECHNIQUES DE CROQUIS À PARÇAY-LES-PINS Noyant-Villages, 27 octobre 2021, Noyant-Villages. INITIATION AUX TECHNIQUES DE CROQUIS À PARÇAY-LES-PINS 2021-10-27 – 2021-10-27 Parçay-les-Pins Musée Jules Desbois

Noyant-Villages Maine-et-Loire Noyant-Villages Dessiner, c’est apprendre à regarder, de près, de loin, sous tous les angles. Changer de point de vue permet de mieux analyser la structure du sujet à représenter. Le geste et notre ressenti face à l’œuvre autorise la rencontre sur la feuille. La forme s’esquisse à pas feutré ou à grand traits. Vous constaterez très vite qu’il n’y a rien de mieux que le croquis pour apprendre à regarder une œuvre.

Vous expérimenterez des techniques graphiques tel que la sanguine, le fusain, la gomme mie de pain et la mine de plomb ; tout en observant les espaces, les volumes des majestueuses sculptures de Jules-Desbois.

Intervenante : Marie Guerry

Lieu Noyant-Villages Adresse Parçay-les-Pins Musée Jules Desbois Ville Noyant-Villages