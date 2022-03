Initiation aux tablettes Bibliothèque Municipale (Centrale) Wattrelos Catégories d’évènement: Nord

Bibliothèque Municipale (Centrale), le mardi 26 avril à 14:00

Vous avez déjà participé à l’atelier initiation aux tablettes et souhaitez en apprendre plus ? Grâce à de petits exercices, apprenez à manipuler l’outil de manière plus précise. Connecter la tablette en Wifi, télécharger une application, faire du traitement de texte, connecter un appareil Bluetooth… La tablette n’aura plus de secret pour vous.

Entrée gratuite, sur réservation

Niveau 2 Bibliothèque Municipale (Centrale) 2 rue Emile Basly 59150 Wattrelos Wattrelos Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-26T14:00:00 2022-04-26T16:00:00

