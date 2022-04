Initiation aux services de Google Médiathèque Jean-Pierre Melville Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Initiation aux services de Google Médiathèque Jean-Pierre Melville, 7 juin 2022, Paris. Le mardi 07 juin 2022

de 13h00 à 15h00

. gratuit Réservation obligatoire au 01 53 82 76 76 ou

En plus du moteur de recherche bien connu, Google propose un ensemble de services très performants : messagerie, traitement de texte, tableur, notes, cloud… Cet atelier présentera un aperçu de ces outils et de leurs possibilités. Prérequis : savoir utiliser un ordinateur et naviguer sur Internet. Réservation obligatoire selon les modalités ci-contre Médiathèque Jean-Pierre Melville 79 rue Nationale 75013 Paris

14 : Olympiades (Paris) (59m) 83 : Olympiades (Paris) (59m)

Contact : 01 53 82 76 76 mediatheque.jean-pierre.melville@paris.fr https://www.facebook.com/mediatheque.jeanpierre.melville/ https://www.facebook.com/mediatheque.jeanpierre.melville/ mediatheque.jean-pierre.melville@paris.fr

libre de droits

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Médiathèque Jean-Pierre Melville Adresse 79 rue Nationale Ville Paris lieuville Médiathèque Jean-Pierre Melville Paris Departement Paris

Médiathèque Jean-Pierre Melville Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Initiation aux services de Google Médiathèque Jean-Pierre Melville 2022-06-07 was last modified: by Initiation aux services de Google Médiathèque Jean-Pierre Melville Médiathèque Jean-Pierre Melville 7 juin 2022 Médiathèque Jean-Pierre Melville Paris Paris

Paris Paris