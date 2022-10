Initiation aux services de Google, enjeux pour la vie privée et alternatives Médiathèque Jean-Pierre Melville Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Le mardi 06 décembre 2022

de 16h00 à 18h00

gratuit Réservation obligatoire via ce formulaire : https://www.billetweb.fr/pro/melville-ateliers-numeriques

En plus du moteur de recherche bien connu, Google propose un ensemble de services très performants : messagerie, traitement de texte, tableur, notes, cloud… Cet atelier présentera un aperçu de ces outils et de leurs possibilités. tout en soulevant les questions des enjeux pour la vie privée, des bonnes pratiques pour les téléphones Android associés et des alternatives aux services de Google. Prérequis : savoir utiliser un ordinateur et naviguer sur Internet. Réservation obligatoire selon les modalités ci-contre Médiathèque Jean-Pierre Melville 79 rue Nationale 75013 Paris Contact : 01 53 82 76 76 mediatheque.jean-pierre.melville@paris.fr https://www.facebook.com/mediatheque.jeanpierre.melville/ https://www.facebook.com/mediatheque.jeanpierre.melville/

