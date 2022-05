Initiation aux rites et à la magie dans l’Antiquité Musée municipal de Nuits-Saint-Georges, 14 mai 2022 14:00, Nuits-Saint-Georges.

Nuit des musées Initiation aux rites et à la magie dans l’Antiquité Musée municipal de Nuits-Saint-Georges Samedi 14 mai, 14h00

À quoi ressemblait la magie durant l’Antiquité ? Loin du cliché du magicien et de son lapin, venez découvrir avec l’association Ēnarrō le rôle de la magie et les rituels pratiqués.

Rendez-vous au musée pour découvrir seul, entre amis ou en famille les rites et la magie dans l’Antiquité grâce aux animations et explications proposées par l’association Ēnarrō. Loin du cliché du magicien et de son lapin, venez découvrir le rôle de la magie et les rituels pratiqués, notamment pour envoûter ses adversaires. Les objets archéologiques vous dévoileront peut-être tous leurs secrets…

Afin de compléter votre visite, les médiateurs vous proposeront à 14h30 une visite gratuite des salles archéologiques qui comportent des objets mis au jour sur le site archéologique des Bolards. Ce parcours vous permettra de mieux appréhender la vie quotidienne des Gallo-romains.

Créé en 1975, le Musée de Nuits-Saint-Georges est installé dans une ancienne maison de vins.

Dans ses grandes caves voûtées, il abrite des collections archéologiques issues en grande partie des découvertes faites sur le site des Bolards. Il présente également les objets trouvés lors de fouilles dans le canton de Nuits, en particulier un remarquable mobilier mérovingien.

À l’étage, les expositions temporaires mettent en évidence un aspect du patrimoine régional.

https://ville-nuits-saint-georges.fr/musee/ https://www.facebook.com/musee.nuitssaintgeorges

Saturday 14 May, 14:00

Created in 1975, the Musée de Nuits-Saint-Georges is housed in an old wine house. In its large vaulted cellars, it houses archaeological collections derived largely from discoveries made on the site of the Bolards. It also presents objects found during excavations in the canton of Nuits, in particular a remarkable Merovingian furniture. On the upper floor, the temporary exhibitions highlight an aspect of the regional heritage.

Visita el museo y descubre los ritos y la magia en la antigüedad con los amigos, la familia y las animaciones de la Asociación Ēnarrō. Lejos del cliché del mago y de su conejo, venga a descubrir el papel de la magia y los rituales practicados, especialmente para hechizar a sus adversarios. Los objetos arqueológicos pueden revelar todos sus secretos… Para completar su visita, los mediadores le propondrán a las 14:30 una visita gratuita a las salas arqueológicas que contienen objetos descubiertos en el sitio arqueológico de los Bolards. Este recorrido le permitirá comprender mejor la vida cotidiana de los galo-romanos.

Sábado 14 mayo, 14:00

12 rue Camille Rodier, 21700 Nuits-Saint-Georges 21700 Nuits-Saint-Georges Bourgogne-Franche-Comté