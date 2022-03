Initiation aux plantes sauvages comestibles Montardon, 17 mars 2022, Montardon.

Initiation aux plantes sauvages comestibles Route de Pau Cueillette de l’Aragnon Montardon

2022-03-17 18:00:00 – 2022-03-17 19:15:00 Route de Pau Cueillette de l’Aragnon

Montardon Pyrénées-Atlantiques Montardon

EUR 12 12 Des ateliers adultes sur les plantes sauvages comestibles ! La Nature est pleine de surprises végétales et gourmandes… Si manger sauvage vous tente, rendez-vous dans les champs !

A cette occasion, venez vous initier à la cueillette des plantes sauvages comestibles lors d’une balade dans les champs. La nature est généreuse en ce début de saison et nombreuses sont les plantes délicieuses qui poussent seules. Encore faut-il les connaître et savoir les préparer !

Découvertes, récolte et dégustations au menu de cet atelier !

+33 5 59 40 61 52

Cueillette de l’Aragnon

Route de Pau Cueillette de l’Aragnon Montardon

dernière mise à jour : 2022-03-10 par