Initiation aux percussions Léognan, 8 juillet 2021-8 juillet 2021, Léognan.

Initiation aux percussions 2021-07-08 18:30:00 – 2021-07-08 KAWA NHAN 10 place Joane

Léognan Gironde Léognan

La richesse et la diversité des percussions offrent au débutant une possibilité de découverte sensitive.

Christophe, musicien et prof de musique, vous propose de découvrir de manière ludique et conviviale différents instruments et la rythmique des percus africaines et brésiliennes.

Inscription obligatoire par mail ou sur place

La richesse et la diversité des percussions offrent au débutant une possibilité de découverte sensitive.

Christophe, musicien et prof de musique, vous propose de découvrir de manière ludique et conviviale différents instruments et la rythmique des percus africaines et brésiliennes.

Inscription obligatoire par mail ou sur place

+33 5 56 92 76 60

La richesse et la diversité des percussions offrent au débutant une possibilité de découverte sensitive.

Christophe, musicien et prof de musique, vous propose de découvrir de manière ludique et conviviale différents instruments et la rythmique des percus africaines et brésiliennes.

Inscription obligatoire par mail ou sur place

Kawa Nhan

dernière mise à jour : 2021-07-02 par OT Montesquieu